Fernando Alonso correrá toda la temporada 2021 de F1 con dos placas de titanio en la boca

Aunque Fernando Alonso se encuentra en perfectas condiciones y el accidente de bicicleta en Lugano se quedó en un tremendo susto, eso no significa que no haya tenido consecuencias.

No tiene dolor y puede hablar perfectamente gracias a que ha contado con expertos en cirugía maxilofacial que le han dejado la mandíbula en perfectas condiciones. Especialmente, el maxilar superior, que fue la zona donde sufrió las mayores heridas y donde tuvieron que ponerle varias piezas dentales nuevas sujetas a unas placas de titanio. Estas las llevará durante varios meses.

"En el lado profesional y de pilotaje estoy al cien por cien", explicaba sobre su estado físico y mental de cara a esta temporada. "Otra cosa es el lado personal, porque tendré que quitarme al final de la temporada dos placas de titanio que tengo en la mandíbula superior", confesó. En cualquier caso, se siente pleno de confianza de cara a lo que queda de año.

"He entrenado bien en las últimas dos o tres semanas, he estado en el simulador y los preparativos no se han visto afectados salvo por algunos eventos de márketing de los que me libré", confesó, satisfecho, el español.

Su ausencia en la presentación oficial del equipo y en el 'shakedown' del coche en Silverstone no le han perjudicado demasiado para arrancar la pretemporada, ya que en sus primeros kilómetros al volante del A521 ha marcado la pauta y se ha mostrado totalmente competitivo.