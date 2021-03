El próximo domingo en el Pardiñas a las 17:00, se medirán el Somozas y el Racing C. Villalbés durante la vigésima jornada de la Tercera División.

El Somozas afronta el partido de la vigésima jornada con la intención de sumar más puntos a su tabla clasificatoria tras empatar el último encuentro disputado frente al CSD Arzua.

En el lado de los visitantes, el Racing C. Villalbés ganó frente al Viveiro CF en su estadio por 1-0 y anteriormente lo había hecho también fuera de su campo ante el Fisterra por 0-1.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Somozas ha ganado cinco veces, ha perdido en una ocasión y ha empatado tres veces en nueve partidos jugados hasta ahora, indicativo de que el Racing C. Villalbés puede tener ocasión de lograr un marcador positivo en este partido. A domicilio, el Racing C. Villalbés tiene un balance de dos victorias, tres derrotas y tres empates en ocho encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Pardiñas, obteniendo como resultado dos derrotas y tres empates a favor del Somozas. Además, los visitantes no pierden en sus últimas cinco visitas al estadio del Somozas. La última vez que se enfrentaron el Somozas y el Racing C. Villalbés en este torneo fue en diciembre de 2020 y el encuentro concluyó con un resultado de 2-1 a favor del Racing C. Villalbés.

Analizando la tabla clasificatoria de la Tercera División podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el Somozas está por delante del Racing C. Villalbés con una diferencia de cuatro puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el tercer lugar con 35 puntos en la clasificación. Por su lado, los visitantes se sitúan en cuarta posición con 31 puntos.