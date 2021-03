Fernando Alonso explica por qué decidió volver a la F1 pero no se olvida de los retos que le quedan en otras categorías

Fernando Alonso no se ha perdido ni un detalle de la primera jornada de test de Fórmula 1 en Bahréin. El asturiano no vivía una pretemporada como miembro de un equipo desde 2018, su última campaña en el Gran Circo hasta ahora.

Entre la sesión matutina y la vespertina, el español ha comparecido en la rueda de prensa oficial de la FIA, junto a dos 'jóvenes' como Pierre Gasly y Daniel Ricciardo. A sus casi 39 años, Alonso protagoniza un regreso sonado después e varios años dedicado a otras competiciones de las que en algunas ha salido con éxito y en otras no tanto. Ni mucho menos lo ha olvidado.

"Pensé que siendo este mi mejor momento, la Fórmula 1 era el lugar donde debía estar. Tengo tiempo en el futuro para repensar alguno de los retos que no he terminado aún. Siento que aún me queda algo por hacer aquí, ganar carreras o campeonatos. Para ello necesitas algo más que motivación: el conjunto mecánico, la suerte, la inercia... Es algo que tenemos que construir en Alpine, con el nuevo nombre. No lo puedo garantizar, pero lucharemos por campeonatos y victorias en el futuro, si hacemos todo lo que tenemos en nuestra mente", dijo.

Además de asegurar que va a estar en perfecta forma pese al accidente de bici de hace un mes, Alonso se ha encontrado en Enstone a un equipo que ha cambiado con respecto al que dejó en 2009, su última temporada en Renault.

"Es muy diferente y eso es muy buena señal porque han pasado 10 años. La fábrica se ha actualizado, ha mejorado mucho. Hay mucha más gente trabajando ahora y las instalaciones de Francia (Viry-Chatillon, donde se fabrica el motor) también han sido actualizadas. El nivel tecnológico que poseemos ahora es muy distinto. Estoy muy contento con lo que he visto, tenemos gente muy talentosa, grandes diseñadores y técnicos", elogió el español, que también se encontró con viejos conocidos. "Algunos mecánicos siguen desde mi última vez en el equipo y eso me lleva un poco al pasado y crea buen ambiente", sonrió bajo la mascarilla.

El accidente, no obstante, sigue siendo un elemento muy presente: tendrá que pasar por quirófano pero a final de año. "Tendré que quitarme las dos placas de titanio que tengo en la mandíbula superior, pero será al final de la temporada", admitió.