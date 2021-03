El At. Pulpileño recibe este domingo a las 12:00 la visita del Los Garres en el San Miguel durante su vigésimo duelo en la Tercera División.

El At. Pulpileño afronta la vigésima jornada del torneo con la ilusión de remontar su posición tras empatar el último partido disputado frente al Churra.

Respecto a la escuadra visitante, el Los Garres cayó derrotado por 0-1 en el último encuentro que disputó frente al Olímpico De Totana.

En referencia al rendimiento como local, el At. Pulpileño ha vencido seis veces y ha empatado dos veces en ocho partidos jugados hasta ahora, por lo que se trata de un equipo muy difícil de batir cuando juega como local. A domicilio, el Los Garres ha ganado tres veces y ha perdido en dos ocasiones en sus ocho encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa del At. Pulpileño, de hecho, los números muestran una victoria y una derrota a favor del equipo local. El último enfrentamiento entre el At. Pulpileño y el Los Garres en este torneo se jugó en diciembre de 2020 y concluyó con un marcador de 0-1 favorable At. Pulpileño.

A día de hoy, entre el At. Pulpileño y el Los Garres hay una diferencia de 15 puntos en la clasificación. El At. Pulpileño acumula hasta el momento un total de 39 puntos en su casillero que le han permitido lograr el actual liderato de la Tercera División. Por su lado, los visitantes cuentan con 24 puntos y ocupan la cuarta posición en el campeonato.