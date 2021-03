Minnesota Timberwolves logró imponerse a New Orleans Pelicans a domicilio por 105-135 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New Orleans Pelicans sufrieron una derrota en casa contra Miami Heat por 93-103, por lo que tras el partido sumaron un total de cuatro derrotas seguidas, mientras que los de Minnesota Timberwolves también perdieron en casa con Charlotte Hornets por 102-135. Minnesota Timberwolves, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con ocho victorias en 37 partidos jugados. Por su parte, New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los Play-off con 15 victorias en 37 partidos disputados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo del equipo local, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 16-2 y acrecentó la diferencia hasta un máximo de 16 puntos (24-8) y terminó con un resultado de 34-27. Después, durante el segundo cuarto se produjo una remontada del equipo visitante, de hecho, el equipo consiguió otro parcial de 12-2 y consiguió anotar la máxima diferencia (siete puntos) al final del cuarto, que acabó con un resultado parcial de 26-40. Tras esto, los equipos acumularon un total de 60-67 puntos antes del descanso.

En el tercer cuarto Minnesota Timberwolves logró distanciarse en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 11-0 y marcó la máxima diferencia (23 puntos) al final del cuarto hasta que finalizó con un resultado parcial de 22-38 y un total de 82-105. Por último, en el transcurso del último cuarto el equipo visitante elevó de nuevo su diferencia, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 11-2 y llegó a ir ganando por 32 puntos (103-135) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 23-30. Finalmente, el choque acabó con un resultado final de 105-135 para los visitantes.

Junto a todo esto los jugadores que más destacaron de Minnesota Timberwolves fueron Jaylen Nowell y Anthony Edwards, que consiguieron 28 puntos, seis asistencias y cinco rebotes y 27 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Zion Williamson y Steven Adams, con 24 puntos, dos asistencias y cinco rebotes y 13 puntos y 12 rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, en el próximo duelo Minnesota Timberwolves se verá las caras con Portland Trail Blazers en el Target Center, mientras que en el próximo partido, New Orleans Pelicans jugará contra Cleveland Cavaliers en el Smoothie King Center.