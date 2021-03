Los jugadores franceses Antoine Escoffier y Hugo Voljacques ganaron durante los cuartos de final del torneo de Vale de Lobo por un marcador de 2-1 en un partido donde sus oponentes, el jugador belga Christopher Heyman y al suizo Johan Nikles tuvieron que retirarse. Tras este resultado, podremos seguir viendo a los vencedores del partido en la siguiente fase del torneo de Vale de Lobo, las semifinales.

Durante el juego, Escoffier y Voljacques, los vencedores, no pudieron romper el saque a sus adversarios ninguna vez, tuvieron un 100% de efectividad en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y consiguieron el 73% de los puntos al saque. Por lo que respecta a Heyman y Nikles, tampoco consiguieron quebrar el saque ninguna vez, lograron un 40% de efectividad, no hicieron ninguna doble falta y ganaron el 80% de los puntos al saque.

En las semifinales Escoffier y Voljacques jugarán contra los ganadores del partido entre Tuna Altuna y Goncalo Falcao contra Jordi Mas de Ugarte y Jose Joaquin Miranda Cisneros.

El torneo tiene lugar en Vale de Lobo entre los días 9 y 13 de marzo sobre pista dura exterior. En esta competición participan un total de 16 parejas.