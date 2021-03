Belmonte mira ambiciosa a Tokio: "En el Europeo de Budapest creo que podré lograr las mínimas"

"No sé si iré al Campeonato de España, depende de la evolución. Me centro más en el de Europa, es el que veo más claro. En el Europeo de Budapest creo que sí que podré lograr las mínimas, será más fácil", manifestó durante un 'Santander Talks' tras inaugurar el Santander Work Café de Passeig de Gràcia en Barcelona.

Belmonte cree que hay un "margen bastante amplio" para llegar en óptimas condiciones a la cita olímpica, en los que serán sus cuartos Juegos Olímpicos. Hay que trabajar, con la cabeza puesta en que de momento no puedo estar al cien por cien pero que en poco tiempo estaré ya recuperada. Estoy ya más cerca del final de la lesión, estoy casi recuperada", explicó sobre su lesión.

De momento, la de Badalona ya tiene las mínimas olímpicas para las pruebas de 800 metros libres y 1.500 metros, logradas en diciembre en el Trofeo Castalia. Y confía en lograr las que le quedan -200 mariposa (fue oro en Río 2016), 200 y 400 estilos y 400 libres- en la cita europea de Budapest (Hungría).

"Espero estar en mi mejor versión, pero eso nunca se sabe. Hay que tener los pies en el suelo, y ver qué pasa. Primero me toca hacer las mínimas que me quedan, mi objetivo es ir a por las cuatro pruebas que me quedan. Tengo que competir bien en mariposa y estilos y ver a qué nivel estoy. Pero en crol, que es lo que he competido este año, el nivel ha sido bueno", celebró.

Y, en cuanto a qué aspirará en Tokio, asegura que a todo. "No es ni bueno ni malo ser campeona olímpica. Yo lo valoro muchísimo, lo conseguido en Río 2016. Pero no me conformo con eso, siempre quiero más y quiero estar arriba, es un aliciente para revivir lo mágico de aquellos días. Siempre es una motivación, no me gusta quedarme en el pasado", reconoció.

Antes, eso sí, está centrada en esas mínimas y en "competir". "Competir es muy importante, y con el tema de la COVID es más difícil. Pero, para mí, es lo mismo competir una que diez veces porque siempre tengo ganas. Competir menos hace que sea más emocionante y tengas más ganas. Es una situación diferente, pero es interesante ver cómo reaccionas al hacerlo bien", aportó.

Además, sería un "sueño" ser la abanderada, junto a Saúl Craviotto, de la delegación española. "Para mí sería un honor llevar la bandera de mi país. En los anteriores Juegos, no he podido estar, esta vez sería más factible. Sería otro reto más, otro sueño por cumplir. Sería bonito poder llevarla", se sinceró.

Y, de cara al futuro inmediato, ni piensa en retirarse sino en poder llegar a la cita de París. "Para mí sería muy bonito llegar a París 2024, serán tres años y pasa muy rápido. Vas pensando en el año que tienes, en el presente, y en cotas importantes. De momento no me he planteado la retirada. Me lo paso muy bien nadando, es lo que sé hacer, es mi rutina de cada día y me lo paso muy bien entrenando. No es el momento", aseguró.

INAUGURA EL SANTANDER WORK CAFÉ DE BARCELONA

Belmonte hizo estas declaraciones en la inauguración del Santander Work Café de Passeig de Gràcia en Barcelona, junto al director de patrocinios de Banco Santander, Felipe Martín, y el consejero delegado de Banco Santander España, Rami Aboukhair. "Me parece una oficina preciosa, en un Passeig de Gràcia tan bonito. Es muy bueno poder venir al Banco y tomarte un café y trabajar en el espacio. Es un sitio muy agradable", comentó Belmonte.

Por su parte, Rami Aboukhair destacó lo "bonita" que es la nueva oficina. "Una oficina tan bonita, con espacios de 'co-working' y un café maravilloso, que será de Barcelona además. Y es un lujo tener aquí a Mireia, la deportista más laureada que va a dar mucho de que hablar en los Juegos. Para nosotros es un lujo estar en Barcelona", manifestó.