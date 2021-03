El jugador en el que se inspiró el personaje animado de Oliver Atom sigue jugando profesionalmente a los 54 años

El futbolista más veterano del mundo sigue dando guerra. Kazuyoshi Miura, en quien se inspiró el personaje de Oliver Atom, de la serie de dibujos animados Campeones, saltó al césped con el uniforme del Yokohama FC de la máxima competición japonesa a los 54 años y 12 días de edad. El jugador lleva 35 temporadas a sus espaldas y no tiene ninguna intención de colgar las botas.

“No creo que llegue nunca a dejar el fútbol. Quiero morir en el campo”, declaró Miura en una entrevista reciente para la FIFA. El jugador firmó su primer contrato allá por 1986 y sigue jugando a día de hoy, después de haber pasado por diferentes equipos y ligas, en cuatro continentes. En Asia jugó en Yomiuri, Verdy Kawasaki, Kyoto Purple Sanga, Vissel Kobe y Yokohama FC; en Europa vistió el uniforme de Genoa y Dinamo Zagreb; en América estuvo en Santos, Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jaú y Coritiba; y en Oceanía formó con el Sydney FC. A todo esto habría que sumar 89 partidos con la selección absoluta de Japón.

“Cuando firmé mi primer contrato profesional, en Brasil, a los 18 años, nunca hubiera imaginado que seguiría jugando hasta esta edad. He podido hacerlo por haber volcado toda mi energía en el fútbol cada año”, declaró un Miura que no tiene intención, al menos de momento, de cambiar de aires y dejar de ser jugador para convertirse en entrenador. “En estos momentos no pienso en ser entrenador. Tampoco creo que llegue a dejar nunca el fútbol. Creo que de una forma u otra seguiré vinculado al fútbol. No sé durante cuánto tiempo voy a seguir jugando, podría ser mañana o dentro de dos o tres años”.