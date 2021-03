En la Juve no corre prisa la renovación de Cristiano Ronaldo y ven "improbable" el fichaje de Leo Messi

La renovación de Cristiano Ronaldo con la Juventus no es prioritaria. Así lo ha comunicado Fabio Paratici, director deportivo del club. El portugués tiene todavía un año más de contrato y la plantilla tiene muchos más flecos sueltos antes de abordar el del delantero.

La eliminatoria de la Juve en la Champions y la opción de perder el mando en el Calcio podrían provocar un lavado de cara de un equipo que no contará con demasiada liquidez en verano. Precisamente por eso no hay prisa en renovar a Cristiano. “Afortunadamente le queda un año de contrato. Tenemos tiempo para hablar con él. No está en el orden del día...", comentó Paratici antes del partido contra el Oporto, que significó la eliminación de la Juve en Champions.

Además, el director deportivo se refirió a la posibilidad del fichaje de Leo Messi, diciendo que es “improbable” que se produzca aunque no dura que encajaría con el luso. “Los grandes jugadores saben jugar juntos pero, ahora, digamos que todo el fútbol tiene que pensar de otra manera. Es una idea poco probable”.