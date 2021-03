Ona Carbonell: "Quiero ir a mis terceros Juegos por lo que significa después de ser madre"

"Quiero ir a mis terceros Juegos por lo que significa después de mi marternidad y por lo dura que está siendo la vuelta. No es fácil el día a día porque somos un equipo, por suerte muy responsable, y debemos tener mucho cuidado porque tenemos un Preolímpico (1-4 mayo en Tokio). No hemos pensado muchos en los Juegos porque hasta que no estemos clasificadas no queremos. Tenemos estos meses por delante para perfilar nuestras rutinas y yo para ponerme más a tono porque estoy mejor, pero aún no soy la mejor versión de Ona", explicó Carbonell, imagen promocional de Mazda, durante un evento en Madrid.

Siete meses después del nacimiento de su hijo Kai, reconoció que "seguramente habría sido madre antes" si no existiera el "miedo a qué pasaría". "Esto es muy complicado y cualquier ayuda es poca porque es un tema tabú en el deporte. Necesitamos evolucionar muy rápidamente. Tengo muchas compañeras que quieren ser madres y no lo son por el miedo psicológico que conlleva. Uno de los motivos por los que estoy haciendo este reto tan difícil es para visibilizar la maternidad en el deporte. Queda un camino muy largo a recorrer", reclamó.

Preguntada por lo más difícil de su vuelta a los entrenamientos, no dudó en decir que "la conciliación, al cien por cien". "Aunque físicamente tampoco está siendo fácil, sobre todo al inicio. No he recuperado la tableta de chocolate que tenía antes, es el día a día y no me importa para nada porque Kai es lo más bonito del mundo y me da igual. Está siendo más difícil que ponerme a tono físicamente, claramente es algo mental y emocional", indicó.

En este sentido, aclaró que todavía no está en su "mejor momento". "Y además tengo 30 años. Cuando tenía 20 años era más fácil, ahora no duermo mucho ni recupero como antes, pero también soy más madura y más consciente, sé relativizar y disfrutar mejor cada momento. He ido aprendiendo durante estos años y mi objetivo no es solo estar en el equipo y hacer mi mejor papel, sino transmitir mis valores al resto del equipo. Ojalá mi legado no sea solo las medallas, sino los valores", reflexionó.

"MI RETIRADA LLEGARÁ MÁS PRONTO QUE TARDE"

En cuanto a la posibilidad de que se cancelen los Juegos Olímpicos debido a la pandemia, la barcelonesa reconoció que "no es fácil cuando te dejas la vida en esto y mucha gente a tu alrededor te dice que no se van a hacer".

"Nuestra filosofía es no pensar que no se vayan a hacer, siempre pensar que sí, y si luego es que no ya nos adaptaremos a la nueva situación. Si piensas en la posibilidad de que no se hagan estás perdiendo el tiempo. Sabemos que la situación es muy difícil, pero solo tenemos el objetivo de ir a por ello a muerte. No hay otra opción", resumió.

Además, la nadadora con más medallas en la historia de los Mundiales avanzó que ni pone fecha a su retirada ni tiene claro qué hará cuando finalice su carrera. "Qué quiero ser es la pregunta para la que todavía no tengo respuesta. Poco a poco me voy intentando educar siendo consciente de que mi final está más cerca que hace diez años, aunque no sé cuándo llegará mi retirada. Solo sé que llegará más pronto que tarde", subrayo.