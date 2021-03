Los Mossos consideran incompleto el informe de la auditoría de PwC al FC Barcelona en relación con el 'Barçagate'

La investigación del ‘Barçagate’ sigue su curso, y los Mossos d’Esquadra han informado de que el informe de PriceWaterhouseCoopers (PwC), la empresa auditora del caso, “resulta insuficiente por el fraccionamiento de la información que recoge”, así como por la falta de profundidad.

Los Mossos indican que el FC Barcelona sólo se ajusta a la realidad en una de las manifestaciones recogidas en el informe elaborado por PwC. Dicha manifestación es la siguiente: “los trabajos efectivamente realizados por las empresas proveedoras son incompletos, de acuerdo con el encargo y los servicios contratados”.

En el informe de los Mossos se explica que, pese a que el FC Barcelona declaró que la contratación de servicios para la monitorización y el análisis de redes sociales no implicaba campaña difamatoria alguna y que no existió ninguna campaña corrupta, dicha versión no tiene fundamento porque esos aspectos no fueron investigados por PwC y solicitados por el club.

Por todo esto, los Mossos exponen que “si no se hace un análisis relacional entre el estallido del asunto 'Barçagate', el encargo del FC Barcelona a PwC y las conclusiones de la consultora se pueden generar errores de apreciación porque la información, que en este caso deberían recibir los más de 150.000 socios como parte interesada, resulta insuficiente por el fraccionamiento de la información y por la falta de profundidad en el encargo de PwC".