Las indias Jennifer Luikham y Mihika Yadav cumplieron los pronósticos al ganar durante los octavos de final del torneo de Pune por un marcador de 2-1 en un partido donde sus oponentes, las jugadoras indias Sharrmadaa Baluu y Snehal Mane tuvieron que retirarse. Tras este resultado, la pareja consigue clasificarse para los cuartos de final del torneo de Pune.

Los datos del partido reflejan que las ganadoras consiguieron romper el saque una vez a sus contrincantes, tuvieron un 50% de efectividad en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y lograron ganar el 67% de los puntos al saque. Por lo que respecta a la pareja perdedora, no pudieron quebrar el saque a sus adversarias ninguna vez, tuvieron un 64% de primer servicio, no hicieron ninguna doble falta y lograron ganar el 50% de los puntos al saque.

El próximo enfrentamiento corresponde a los cuartos de final del campeonato y en él se enfrentarán Luikham y Yadav contra las jugadoras húngaras Adrienn Nagy y Pia Lovric.

El torneo de Pune (ITF India 02A) se lleva a cabo entre el 9 y el 13 de marzo sobre pista dura al aire libre. En esta competición participan un total de 16 parejas.