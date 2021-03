El danés Frederik Nielsen, número 61 de la ATP y el jugador alemán Tim Puetz, número 57 de la ATP cumplieron los pronósticos al vencer en los octavos de final del torneo ATP 250 de Doha en cuarenta y ocho minutos por 6-1 y 6-2 al tenista georgiano Nikoloz Basilashvili y al tenista kazajo Alexander Bublik, números 246 y 96 de la ATP. Con este resultado, seguiremos viendo a los ganadores de este partido durante los cuartos de final del torneo ATP 250 de Doha.

La pareja perdedora no pudo quebrar el saque a sus adversarios ninguna vez, mientras que los ganadores lo lograron 4 veces. Además, Nielsen y Puetz tuvieron un 71% de efectividad en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y consiguieron el 71% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de sus oponentes fue de un 65%, no cometieron ninguna doble falta y lograron el 48% de los puntos al saque.

En los cuartos de final Nielsen y Puetz se medirán contra los colombianos Robert Farah y Juan Sebastian Cabal mañana miércoles a partir de las 8:00 hora española.

En el torneo de Doha (ATP Doha) participan 16 parejas. Además, se lleva a cabo desde el 8 al 12 de marzo sobre pista dura exterior.