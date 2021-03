La ELA, el enemigo silencioso del fútbol para el que nadie encuentra justificación

Desgraciadamente, el fútbol y la ELA se han encontrado en demasiados caminos. Una enfermedad degenerativa de origen incierto y sin cura, que termina causando parálisis total en quien la padece, apresando a un cerebro que permanece activo.

La ELA ha afectado a un buen número de deportistas, en especial futbolistas del Calcio italiano. Tal y como se hace eco El Confidencial, desde 1960 se han dado 40 casos en la liga transalpina. Después de varios estudios y ensayos epidemiológicos, no se puede explicar cómo es posible que hubiese más casos de ELA entre futbolistas de la Serie A y B entre 1970 y 2001 que en toda la población.

Varias hipótesis señalan algunas razones concretas que podrían haber llevado a que hubiese 6.5 veces más futbolistas afectados por la ELA que en proporción al resto de la población. Sin embargo ninguna de ellas es concluyente.

Se habla del ejercicio físico intenso como principal culpable, pero esto se extrapolaría al resto de deportes y el índice de afectados no es tan alto. Esto llevó a ver gestos o acciones que diferencien al fútbol de otros deportes, apuntando a los remates de cabeza y golpes recibidos en las piernas como supuestos motivos diferenciadores.

Hay quien habla del dopaje, el uso de sustancias y fármacos ilegales, como algo que puede influir en el desarrollo de la enfermedad, así como los componentes de algunos abonos y herbicidas utilizados en el césped de los campos de fútbol.

Nada de esto se ha podido demostrar y la lista de futbolistas italianos que se llevó la ELA cuenta con nombres como Guido Vicenzi, Gianluca Signorini, Adriano Lombardi, Stefano Borgonovo o, más recientemente, Pietro Anastasi.

Al trasladar este problema a nuestro país, en España encontraríamos en Ángel Zubieta, futbolista de los años 60, el primer caso de ELA. Juan Carlos Unzué o el fallecido Carlos Matallanas (exfutbolista, periodista y analista que padecía la enfermedad desde 2013) son otros casos.

Precisamente Carlos Matallanas se convirtió en toda una inspiración para muchos futbolistas. Varios de ellos se volcaron con él, que jamás bajó los brazos y se mantuvo todo lo activo que la enfermedad le permitió, publicando en varios blogs y dando salida a un libro que vio como se ponía a la venta mientras él llevaba dos meses hospitalizado.

Futbolistas internacionales como el neerlandés Fernando Riksen, el polaco Krzysztof Mowak o los británicos Don Revie y Willie Maddren fueron referentes en la lucha y concienciación de una ELA que no entiende de nacionalidades. “El mundo del deporte podría poner más presión a las farmacéuticas. Esta enfermedad no es prioritaria para esta industria porque no es lo suficientemente lucrativa”, declaró en su momento Ricksen.