El FC Barcelona protagonizó un bonito detalle antes del partido contra el Osasuna. La plantilla blaugrana saltó al césped con un dorsal muy especial, haciendo un guiño al Día Internacional de la Mujer portando el 8M en sus camisetas, tal y como lo hizo también el equipo femenino y otras secciones del club como el balonmano y el hockey.

Además, y como complemento a la referencia al 8M, cada uno de los jugadores llevaba también una leyenda en inglés en el lugar en el que habitualmente va su nombre, encima del dorsal. Leo Messi llevaba escrito “My determination”, Ter Stegen lucía en su camiseta la frase “My humility” y Jordi Alba mostraba “My persistence”, por citar algunos ejemplos.

💜 #WeAreAllDifferent8M 💜



𝑺𝒐𝒍𝒐 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅, 𝒑𝒐𝒅𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒅𝒂𝒅 💪 pic.twitter.com/cXEmqIFV3q — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 6, 2021

El diseño de las camisetas especiales del Barça se completó con un parche en la parte frontal en el que se podía leer “What makes you different?” (¿Qué te hace diferente?). Y como broche de oro, el capitán del Barça lució un brazalete morado.

Todo esto formaba parte de un movimiento del FC Barcelona bajo el slogan #WeAreAllDifferent8M, apoyada en las redes sociales del club con frases como “Sólo valorando la diversidad, podemos alcanzar la igualdad”.