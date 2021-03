Polémica en la UFC: el campeón del peso gallo pierde el título por un brutal rodillazo ilegal a su rival

No todo vale en las artes marciales mixtas (MMA). Aunque muchas veces parezcan luchas encarnizadas, hay ciertas reglas que se deben cumplir dentro de la jaula y el ya ex campeón del peso gallo, Petr Yan, se saltó una de las más estrictas.

Corría el cuarto asalto y Petr Yan propinó un brutal rodillazo en el rostro de su rival, Aljamain Sterling. Una acción completamente ilegal, pues está completamente prohibido golpear a un rival en el suelo (con la rodilla acomodada en el piso), como era el caso de un Sterling que estuvo varios minutos tenido en el suelo intentando reponerse de la jugada sucia de su oponente. Sin embargo el combate no continuó.

Comete una falta el campeón y lanza y rodilla ilegal #UFC259pic.twitter.com/GLa4V2qeff — ufcespanol (@UFCEspanol) March 7, 2021

El árbitro de la pelea, Mark Smith, descalificó a un Yan que perdió automáticamente su título de campeón, que pasó a ser posesión de un Sterling que lo rechazó automáticamente. Tan pronto como Dana White, presidente de la UFC, colocó el cinturón alrededor de la cintura de Sterling, éste se lo quitó y lo dejó en el suelo del octógono. "Todo por lo que he trabajado... No quería ganar así. No es como yo lo había imaginado", declaró el nuevo campeón tras el combate. "He intentado seguir el combate... Es una mierda, tío".

El propio Dana White anunció en la rueda de prensa posterior al combate que ya estaban trabajando en la organización de una revancha entre ambos luchadores.