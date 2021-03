Toni Kroos realizó recientemente una intervención en un Instagram Live con Frank-Walter Steinmeier, Presidente de la República Federal de Alemania. Una charla en la que el futbolista reconoció que Internet fue muy duro con él y recibió multitud de críticas e insultos por una opinión sobre Mesut Özil.

El jugador del Real Madrid comentó que se le llegó a llamar incluso nazi por unas declaraciones sobre la renuncia de Özil, quien tiene doble nacionalidad alemana y turca, a la selección de su país de nacimiento.

“Después del Mundial 2018, dije que no me gustaron las formas con las que Mesut Özil renunció a la selección [alemana] y, entonces, fui directamente un nazi para bastantes personas”, explicó Toni Kroos. “Rubio, ojos azules, todo encajaba para mucha gente. Me las arreglé para superarlo”, explicó el jugador.

Kroos, se detuvo en el tema un poco más y criticó abiertamente el anonimato en el que se refugian muchos usuarios de Internet para dar rienda suelta a todo tipo de odio. “Hoy en día, cualquiera puede esconderse detrás de un perfil falso para ponerse a insultar a extraños sin ningún impedimento”, dijo Kroos.