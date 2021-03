Virginia Torrecilla termina su tratamiento de quimioterapia: "Ahora lo único que queda es ir para arriba"

Tras varios meses muy duros, Virginia Torrecilla ha anunciado la noticia que tanto esperaba: por fin ha finalizado su último ciclo de quimioterapia. La futbolista del Atlético de Madrid se encuentra exultante de ánimo, no sólo porque por fin puede dar un paso más en la lucha contra el cáncer, sino porque queda un día menos para volver a pisar un terreno de juego.

"Hoy es un día muy feliz para mi porque he acabado por fin todos los ciclos de quimioterapia. Desde el 14 de septiembre que empecé con el tratamiento, han sido momentos duros pero he aprendido mucho y me he sentido siempre muy arropada por mi familia, mis amigos, mi equipo y todos vosotros", ha escrito en instagram. En twitter, además, ha añadido que sólo puede ir hacia arriba, aunque sea poco a poco.

Entre las múltiples respuestas, la de su amiga y excompañera en el Atlético, Lola Gallardo, hoy portera del Olympique. La cancerbera ha sido uno de los grandes apoyos de Torrecilla en este trance.

Te quiero amiga.. tú más que Nadie sabes como he viviste este proceso! Gracias por estar, de verdad! Cuanto te echo de menos.. ♥️♥️♥️♥️♥️💪🏽 https://t.co/aq0ySLeE0N — virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) March 5, 2021

Virginia Torrecilla anunció que le habían detectado un tumor en el cerebro, por el que fue operada el 21 de mayo. Desde entonces, amén de dejar el fútbol momentáneamente, ha vivido multitud de gestos de sus compañeras, pero también de compañeros del Atlético masculino, como cuando Diego Costa le dedicó un gol levantando su camiseta.

Ahora comienza el largo camino de recuperación total hasta volver a los terrenos de juego, algo que quiere hacer cuanto antes.