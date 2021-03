El Villarreal C ganó 3-0 al At. Saguntino en su encuentro de la Tercera División celebrado este miércoles en el Ciudad Deportiva del Villarreal- Miralcamp. El Villarreal C llegó al partido con los ánimos reforzados tras lograr la victoria por 0-3 frente al Recambios Colón. Por su lado, el At. Saguntino cosechó un empate a uno frente al Vilamarxant, sumando un punto en el último partido disputado de la competición.

Durante el primer tiempo no hubo goles por parte de ninguno de los jugadores de cada equipo, por lo que el resultado se mantuvo 0-0 durante los 45 primeros minutos.

El segundo periodo comenzó de cara para el equipo villarrealense, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con un gol de Aitor Gelardo a los 55 minutos. Posteriormente marcó el conjunto local, incrementando la ventaja gracias a un tanto de Iván Ramos en el minuto 80. Sumó de nuevo el Villarreal C, que se distanció por medio de un gol de Forés al borde del final, en el 90, cerrando así el enfrentamiento con un marcador definitivo de 3-0.

Con esta brillante exhibición el Villarreal C asciende hasta los 22 puntos en la Tercera División y se coloca en el cuarto puesto de la clasificación, en plaza de acceso a la siguiente fase de la competición. Por su parte, el At. Saguntino se mantiene con 23 puntos, en posición de acceso al playoff de ascenso a Segunda B, con los que afrontaba esta decimocuarta jornada.

En la siguiente jornada, los dos equipos jugarán en su estadio. El equipo villarrealense se enfrentará al Torrent y, por su parte, el At. Saguntino lo hará contra el Alzira.