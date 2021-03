Emili Rousaud apunta al entorno de Soraya Sáenz de Santamaría de estar en el origen del 'Barçagate'

Una de las grandes cuestiones que se han abierto con el escándalo del Barçagate está en su origen. Cómo pudo Josep María Bartomeu y sus hombres de confianza acabar creando un entramado económico y social para mejorar su reputación.

Emili Rousaud fue vicepresidente del club y dimitió del Barça cuando estalló el caso hace casi un año. Desde entonces ha ido denunciando las formas y métodos que, según él, se emplearon desde los despachos del Camp Nou. Ahora ha dado un dato que vincula a una persona muy relevante de España en los últimos años, ahora lejos de la primera línea, y que a priori nadie hubiera relacionado con el FC Barcelona.

"Bartomeu explicó a los directivos que dimitimos que alguien próximo al gobierno del PP, a la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría le recomendó contratar una empresa de este tipo. Era una explicación inverosímil, extrañísima, todos tuvimos la sensación de que nos estaba levantando la camisa, que nos explicaba un cuento chino", ha relatado en 'El Món a RAC1'.

"Era una explicación para niños pequeños que arrancaba con que después del 1 de octubre la situación era muy complicada", ha señalado Rousaud, que acusa a Bartomeu de haberles ocultado información y, por eso, acabó dimitiendo junto a otros cinco directivos.

"Cuando dije que alguien había metido la mano en la caja se me malinterpretó por parte de la prensa. Lo dije en el caso de que se confirmara que se había sextuplicado el precio de mercado se podía pensar hecho. Ahora parece que el caso va en este sentido", ha rectificado. "Conozco a los cuatro detenidos y en algunos caso a sus familias y me sabe muy mal lo que está pasando, pero ahora no pondría la mano en el fuego por nadie. Es un caso muy oscuro y hay que aportar algo de luz, porque recuerdo que la auditoria de PWC nosotros no la pudimos ver completa", recuerda.