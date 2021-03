San Antonio Spurs logró vencer como local frente a New York Knicks por 119-93 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de San Antonio Spurs cayeron derrotados en casa contra Brooklyn Nets por 113-124, mientras que los de New York Knicks derrotaron fuera de casa a Detroit Pistons por 90-109. Tras el partido, San Antonio Spurs consigue una plaza en los puestos de Play-off con 18 victorias en 31 partidos disputados. Por su parte, también New York Knicks sigue en puestos de Play-off con 18 partidos ganados de 36 jugados.

El primer cuarto tuvo varios cambios de líder en el luminoso y terminó con un 25-23. Después, durante segundo cuarto de nuevo hubo varios movimientos en el marcador hasta concluir con un resultado parcial de 26-24. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 51-47 en el marcador.

Durante el tercer cuarto los jugadores del equipo local ampliaron de nuevo su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 13-2 y elevaron la diferencia hasta un máximo de 19 puntos (84-65) hasta finalizar con un resultado parcial de 36-21 (87-68). Por último, en el transcurso del último cuarto San Antonio Spurs se distanció de nuevo en el electrónico, alcanzó una diferencia de 27 puntos (100-73), y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 32-25. Tras todo esto, el partido concluyó con un resultado final de 119-93 a favor de San Antonio Spurs.

Además los jugadores de San Antonio Spurs que más destacaron en el encuentro fueron Dejounte Murray y Trey Lyles, que consiguieron 17 puntos, seis asistencias y seis rebotes y 18 puntos, dos asistencias y cinco rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Immanuel Quickley y Julius Randle por sus acciones durante el encuentro, con 26 puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes y 14 puntos, cinco asistencias y 11 rebotes respectivamente.

El próximo partido de San Antonio Spurs será contra Oklahoma City Thunder en el At&t Center. Por su parte, el próximo encuentro de New York Knicks será contra Detroit Pistons en el Madison Square Garden.