La jugadora indonesia Aldila Sutjiadi, número 197 de la WTA y la tenista japonesa Eri Hozumi, número 152 de la WTA cumplieron los pronósticos al ganar por 6-3 y 6-1 en una hora y trece minutos a la suiza Lulu Radovcic y a la estadounidense Gabriella Soliman en los octavos de final del torneo de Newport Beach. Con este resultado, la pareja estará en los cuartos de final del torneo de Newport Beach.

Las estadísticas del partido indican que las vencedoras consiguieron romper 4 veces el saque a sus contrincantes, mientras que la pareja derrotada no logró romper el saque a sus contrincantes. Asimismo, Sutjiadi y Hozumi tuvieron un 60% de efectividad en el primer servicio y consiguieron el 71% de los puntos al saque, mientras que sus rivales lograron un 63% de efectividad y ganaron el 50% de los puntos al saque. Para concluir, en lo que se refiere a las faltas, las ganadoras no cometieron ninguna doble falta y sus oponentes no hicieron ninguna doble falta.

La celebración del torneo de Newport Beach (ITF USA 04A) tiene lugar del 2 al 6 de marzo sobre pista dura exterior. En el torneo participan un total de 10 parejas.