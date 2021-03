El impresionante cambio físico del boxeador Andy Ruiz Jr.: pierde 9 kilos de grasa y está listo para pelear de nuevo

El boxeador Andy Ruiz Jr impresionó al mundo el día que derrotó Anthony Josua en 2019 para coronarse campeón del mundo de los pesos pesados, no sólo por ser el underdog sino también por la notable diferencia física. Ahora, el púgil de ascendencia mexicana prepara su vuelta al ring y para ello ha llevado a cabo un cambio físico impresionante.

En el combate de revancha con Josua, Andy Ruiz fue muy criticado por su poca preparación, exceso de grasa y demasiada fiesta a sus espaldas. El boxeador no quiere que se vuelva a repetir la misma situación y se ha puesto a entrenador con los preparadores físicos de Canelo Álvarez, campeón del mundo del peso supermediano. Desde que ha cambiado de entrenador, Ruiz ha perdido 9 kilos, principalmente de grasa.

El preparador Eddy Reynoso explicó a Behind The Gloves que “ya lleva perdidos 9 kilos y además está incrementando su músculo”. Algo que el propio Andy Ruiz ha mostrado en sus redes sociales. “Ya no está gordo como antes. Puede mover mucho mejor sus caderas y eso le permite desplazarse mejor alrededor del ring”, analizó Reynoso. “Está trabajando mucho y tiene la intención de pelear en abril, aunque aún no hay nada confirmado. Estos cambios le están ayudando, sabemos que lo puede hacer muy bien y tenemos claro que será campeón de nuevo”.