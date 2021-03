Messi no podrá votar en las elecciones del FC Barcelona

Los socios del FC Barcelona han sido llamados a los comicios el próximo 7 de marzo para que elijan al que sea el nuevo presidente del club, en la que es la gran noticia del equipo a nivel institucional después de este gris lunes en el que se detuvo al exmandatario Josep María Bartomeu por el 'Barçagate'.

Sin embargo, las limitaciones en la movilidad harán que muchos afiliados no puedan ejercer su derecho el próximo domingo, entre los que se encuentra Leo Messi.

El capitán no podrá votar en las elecciones presidenciales después de que la Generalitat haya rechazado la petición del FC Barcelona de que sus socios puedan saltarse el confinamiento comarcal para acudir a los lugares designados para votar.

De esa manera, aquellos socios que no tengan una sede en su comarca, no podrán salir para ejercer su derecho, algo que, según ha desvelado COPE, le ocurre a Messi. El capitán azulgrana reside con su familia en Casteldefells, una zona confinada de la que no podrá salir para votar en las elecciones del club.