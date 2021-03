Michael Jordan consiguió gran cantidad de logros personales y colectivos a lo largo de su carrera en la NBA, incluidos seis anillos de campeón con los Chicago Bulls. Sin embargo, también tiene una espina clavada en forma de dos derrotas consecutivas ante los Detroit Pistons de los Bad Boys. Aquel equipo duro y que jugaba al límite de lo legal, especialmente contra él.

Rick Mahorn, uno de los miembros de aquellos Bad Boys sigue presumiendo orgulloso de haber sido verdugo de Michael Jordan, así como de no haber visto ni un solo minuto de la aclamada serie documental The Last Dance, que revolucionó el mundo del deporte. “No vi el documental de Jordan porque me importa una mierda lo que hizo Jordan. Le pateamos el culo, eso es todo lo que importa”.

Mañana viernes, sobre las siete de la tarde hilo sobre los Detroit Pistons tomando como base pequeños cortes del documental "Bad Boys" pic.twitter.com/YMOtq9ciyb — Manu Suarez (@ManuSuarez16) June 28, 2018

Aquellos Detroit Pistons protagonizaron en su momento su propio documental, perteneciente a la serie de ESPN 30 for 30, y bajo el título de Bad Boys. Una cinta que el propio Mahorn reconoce no haber visto hasta ahora, pese a que vio la luz en 2014. “Tampoco vi el 30 for 30 hasta este año porque pensaba ‘ya sé todo lo que pasó’. Pero esos documentales te hacen aprender sobre los jugadores que te rodean, nos mantiene en contacto. Es bueno”.

Sin embargo, lo que más preocupa Mahorn es el escaso reconocimiento que tuvo un equipo como el de los Pistons de los dos títulos consecutivos en 1089 y 1990. Algo que le hace llamar la atención a aquellos que se olvidan de lo que lograron. “Nunca fuimos reconocidos como uno de los mejores equipos de la Liga. Siempre fueron los Celtics, los Lakers y luego Chicago. Te saltas a dos equipos que ganaron consecutivamente como los Pistons y también los Rockets. Tienes que darles a estos equipos lo que les corresponde, porque estamos en la historia. No pasó de los Lakers a Chicago y esto siempre fue un problema. La cosa es que me alegro de que finalmente estemos recibiendo el respeto y la NBA nos lo está dando”.