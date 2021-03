La reacción de los candidatos a la presidencia del Barça tras la detención de Bartomeu y el 'Barçagate'

El registro del Camp Nou que ha derivado en la detención de Josep María Bartomeu y otros tres directivos del FC Barcelona ha llegado en el primer día de la semana de las elecciones a la presidencia.

Sea quien sea el que la ocupe, una de sus primeras funciones será la de limpiar el prestigio del club desde el punto de vista institucional e intentar borrar lo ocurrido, especialmente, en el último año de Bartomeu al frente del club.

Según ha saltado la noticia de la detención del expresidente, muchas miradas han ido a las redes sociales de Víctor Font, Joan Laporta y Toni Freixa. Su opinión no es baladí en este asunto e incluso puede cambiar la intención de voto si no es la que esperan sus potenciales electores.

El primero en referirse a lo sucedido de manera explícita ha sido Freixa, que fue directivo tanto con Laporta como con el propio Bartomeu. "Demasiada gente queriendo hacer daño al Barça. No lo permitiremos. Nunca caminarás solo", ha escrito en twitter. La última frase ha generado no poca polémica, ya que no queda claro si se refiere al club como entidad o al detenido Bartomeu.

Massa gent volent fer mal al Barça. No ho permetrem. Mai caminaràs sol 💙❤️ — Toni Freixa (@tonifreixa) March 1, 2021

No directamente, pero sí a través de un retuit, Víctor Font se ha posicionado en el ala crítica de lo ocurrido. Lo ha hecho haciendo de altavoz de un mensaje de Oriol Soler, director de la plataforma Som.cat, que ha analizado la detención de Bartomeu desde un punto de vista más amplio.

"Debemos acabar totalmente con la corrupción y con las corruptelas. Nos neutralizan, matan la meritocracia... Es una manera de hacer visible una época que hay que extirpar, si queremos salir adelante como país sin rémoras ni miedos. Es mi razón principal para apoyar a Víctor Font", ha escrito.

Hem d'acabar totalment amb la corrupció i amb les corrupteles. Ens neutralitzen, maten la meritocràcia...

És una manera de fer inherent a una època que cal extirpar, si volem tirar endavant com a país sense rèmores ni pors.

És la meva raó principal per donar suport a @victor_fonthttps://t.co/a5BuQ19Kcl — Oriol Soler (@OriolSoler) March 1, 2021

Joan Laporta, el gran favorito según las encuestas, ha sido el único que no ha dicho nada al respecto. Ni en sus redes sociales personales ni en las de la candidatura de su proyecto se ha referido a la detención de los directivos blaugrana.

Sólo ha compartido un mensaje electoral pidiendo el voto y los elogios recibidos de Rafael Yuste, uno de los que entrará en la Junta si gana el domingo.