Yohan Blake, dispuesto a renunciar a los Juegos Olímpicos si le obligan a ponerse la vacuna del coronavirus

Jamaica es uno de los países que más retrasados van en el proceso de vacunación contra el coronavirus. Acaban de recibir 50.000 dosis de la farmacéutica AstraZeneca de las 500.000 que van a recibir donadas por el gobierno de la India.

Conforme comiencen a poner las vacunas (primero a los ancianos, luego sanitarios, etc.) irán pasando los meses que les acercarán a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde esperan volver a ser favoritos en las pruebas de atletismo. El problema que se ha encontrado el gobierno jamaicano es la reticencia de uno de sus grandes favoritos a medalla, Yohan Blake.

El subcampeón olímpico en los 100 metros lisos en Londres 2012 (el campeón fue Usain Bolt) y oro en el relevo 4x100 de Rio 2016 (donde acabó cuarto en la está dispuesto a perderse la que sería su tercera participación en unos Juegos si le obligan a ponerse la vacuna.

"Me mantengo igual, no quiero la vacuna", dijo Blake al 'Jamaica Gleaner', citado por insidethegames. "Prefiero perderme los Juegos Olímpicos que ponerme la vacuna. Yo estoy feliz", afirmó al citado medio, pero sin explicar el motivo. "No quiero entrar en eso ahora, pero tengo mis razones", zanjó al respecto.

La organización de Tokio 2020 ya advirtió que no va a obligar a los países a que sus deportistas vayan vacunados a los Juegos, pero algunos Comités Olímpicos ya han empezado a poner las primeras dosis, como Lituania, Hungría, Serbia, Israel y Singapur. Alemania, Canadá, Gran Bretaña e Italia ya han confirmado que no pedirán prioridad para los suyos, todo lo contrario que España. El ministro Uribes aseguró que lo iba a solicitar a Sanidad.