Zidane se enfada: "Siempre me preguntas lo mismo, es impresionante, macho"

Zinedine Zidane atendió a los medios en el día previo al partido entre Real Madrid y Real Sociedad que cerrará este lunes la jornada 25. El técnico madridista se mostró cauto con la mejoría del equipo, único español en sacar buen resultado en la ida de octavos de la Champions League.

Sin embargo, cuando le preguntaron por la, por el momento, no renovación de Ramos, Zidane saltó: "Siempre me preguntas... es impresionante, macho", le dijo al periodista, algo molesto con que le cuestionaran sobre algo que no fuera el partido y que es un asunto ajeno al técnico. Aunque eso sí, manifestó su deseo de que la continuidad del capitán "se arregle lo antes posible".

😡 Zidane se harta de los 'buscamorbo': pic.twitter.com/A2Hevd6oCa — Madrid Sports (@MadridSports_) February 28, 2021

Tampoco quiso hablar de lo que pueda suceder este domingo en el encuentro del líder Atlético en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas). "Nosotros, a lo nuestro. Lo que pase esta noche, no lo sé. Hay 42 puntos en juego y nuestro objetivo es sumar los máximos puntos posibles de aquí a final de temporada", reiteró.

Además, recordó que el equipo se crece ante la adversidad. "Ante la dificultad, sabemos imponernos en momentos críticos, siempre ha sido así. Sabemos que hay dificultades en la temporada, pero también cosas muy buenas. Todavía quedan muchos partidos y no hemos ganado nada. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo todos los días", subrayó.

Desde su enfado en la rueda de prensa previa al partido ante el Huesca, el equipo blanco ha ganado sus cinco encuentros disputados. "Era una rueda de prensa como siempre, igual metí un poco más de voz. Los jugadores son los mismos. Estamos mejor y hay que seguir porque no hemos ganado nada. Ni antes estábamos tan mal ni ahora somos los mejores. Queremos seguir mejorando", manifestó.

Sobre la Real Sociedad, el preparador francés alabó su estilo y su trayectoria hasta el momento. "Es un buen equipo de nuestra Liga que lo está haciendo muy bien, juega y sabe jugar. Depende de lo que propongamos en el campo, queremos seguir mejorando, pero pensando que estamos en nuestra casa y que lo que queremos es seguir sumando", insistió.