El Sanse y el At. Baleares empataron a uno durante el encuentro de los dieciseisavos de final la Segunda División B que tuvo lugar este domingo. El Sanse llegó al partido con los ánimos reforzados tras vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra Las Rozas fuera de casa (0-1) y el otro frente al At. Baleares en su estadio (1-0) y por el momento llevaba una racha de tres victorias consecutivas. Por parte del equipo visitante, el At. Baleares ganó en su feudo 2-1 su último encuentro en la competición ante el RM Castilla.

La primera parte del encuentro comenzó de modo inmejorable para el equipo sansebastianense, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador con un gol de Marcelo a los 9 minutos, terminando de esta manera el primer tiempo con un 1-0 en el luminoso.

Tras el ecuador del duelo, en el segundo periodo llegó el gol para el At. Baleares, que puso las tablas gracias a un tanto de Vinícius Tanque al borde del final, en el 87, cerrando así el encuentro con un marcador de 1-1 en el marcador.

En el capítulo de los cambios, los futbolistas del Sanse que entraron al partido fueron Gavilán, Carlitos y Miquel en sustitución de Arturo, Cidoncha y Pichín, mientras que los cambios del Baleares fueron Cobo, Alberto Gil, Fito Miranda y Haro, que entraron para reemplazar a Peris, Liam Ayad, Canario y Coro.

El árbitro mostró cuatro tarjetas amarillas al Sanse, concretamente a Arturo, Jaime Paredes, Diego Simón y Miquel. Además, en el partido hubo una tarjeta roja, lo que provocó la expulsión de Cordero por parte del equipo visitante.

Con 30 puntos, el Sanse de Marcos Jiménez González continúa como líder de la Segunda División B, en plaza de playoff de ascenso a Segunda División, mientras que el conjunto dirigido por Jordi Roger se situó en quinto puesto con 19 puntos.

En la próxima cita del calendario, ambos equipos jugarán en casa. El Sanse se enfrentará al Getafe B mientras que el At. Baleares lo hará contra el Navalcarnero.