Pepe Mel: "Al final va a tener razón Pablo Iglesias: aquí no hay libertad de expresión"

El técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, rehusó criticar la actuación arbitral al término del partido entre su equipo y el Castellón, que los amarillos perdieron por 4-0.

Pese a lo abultado del resultado, Mel considera que el cuerpo arbitral fue demasiado estricto con el equipo canario, tras señalar un penalti riguroso y una expulsión que los dejó con diez antes de cumplirse la primera media hora de partido.

Sin embargo, y por miedo a una sanción como la que le impusieron al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, tras criticar al colegiado Alberola Rojas, Mel prefirió no hablar más de la cuenta:

"Lo de hoy no lo califico porque me van a sancionar. Al final va a tener razón Pablo Iglesias: no hay libertad de expresión. Prefiero no hablar. Nos fuimos con cinco tarjetas al descanso y el árbitro me amenaza, me coarta", dijo.

"Nosotros, cada vez que soplamos como el lobo de los tres cerditos, es penalti", añadió, dando a entender la facilidad con la que al equipo canario le señalan penaltis en contra.

La UD Las Palmas se encuentra décima en la tabla, a 17 puntos de los puestos de ascenso directo a Primera División.