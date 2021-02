La tenista polaca Weronika Falkowska cumplió las previsiones al vencer por 6-2 y 6-0 en una hora y diez minutos a Francesca Curmi, tenista maltesa en la final del torneo de Monastir. Tras este resultado, Falkowska es la nueva campeona del torneo de Monastir.

En el transcurso del partido la tenista polaca logró quebrar 5 veces el saque a su adversaria, en el primer servicio tuvo un 73% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y logró el 85% de los puntos al saque. Por lo que respecta a Curmi, no consiguió quebrar el saque ninguna vez, consiguió un 72% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 41% de los puntos al saque.

En el torneo de Monastir (ITF Tunisia 08A) participan un total de 55 jugadoras. Asimismo, se desarrolla entre el 21 y el 28 de febrero sobre pista dura exterior.