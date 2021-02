New York Knicks logró ganar en casa a Indiana Pacers por 110-107 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New York Knicks consiguieron ganar en casa contra Sacramento Kings por 140-121, completando una racha de cuatro victorias en los cinco últimos encuentros, mientras que los de Indiana Pacers perdieron a domicilio con Boston Celtics por 118-112, por lo que tras el encuentro completaron una racha de cuatro derrotas seguidas. New York Knicks, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 17 partidos ganados de 34 disputados. Por su parte, Indiana Pacers se queda empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 15 victorias en 32 partidos jugados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos del equipo visitante, de hecho, consiguió un parcial de 10-0 y tuvo una diferencia máxima de 13 puntos (19-32) y terminó con un 23-32. Tras esto, durante el segundo cuarto se produjo una remontada por parte de los locales, de hecho, consiguieron un parcial de 11-1 durante el cuarto y se hicieron con la máxima diferencia (dos puntos) al final del cuarto, que finalizó con un resultado parcial de 31-20. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 54-52 puntos antes del descanso.

El tercer cuarto tuvo como protagonistas a los dos equipos, con movimientos en el marcador, el cual acabó con un resultado parcial de 27-26 (81-78). Finalmente, en el último cuarto de nuevo hubo alternancias en el marcador y el cuarto terminó con un resultado parcial de 29-29, terminando de esta manera el partido con un resultado final de 110-107 a favor de New York Knicks.

En el transcurso del encuentro destacaron Julius Randle y RJ Barrett por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 28 puntos, seis asistencias y 10 rebotes y 24 puntos, dos asistencias y siete rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron T.j. Mcconnell y Domantas Sabonis, con 17 puntos, 12 asistencias y seis rebotes y 15 puntos, nueve asistencias y siete rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, en el siguiente duelo New York Knicks se verá las caras con Detroit Pistons en el Little Caesars Arena. Por su parte, Indiana Pacers se enfrentará a Philadelphia 76ers en el Wells Fargo Center.