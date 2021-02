Los test de pretemporada de F1 se verán por televisión en DAZN en directo, por primera vez en España

Los aficionados de la Fórmula 1 en España están de enhorabuena: por primera vez, se emitirán de manera íntegra y en directo en televisión los test de pretemporada que se van a celebrar en Bahréin. Se podrán ver en DAZN, que se acaba de hacer con los derechos de retransmisión del campeonato y que se emitirá tanto en su plataforma como en Movistar+.

Los días 12, 13 y 14 de marzo se celebrarán en el trazado de Sakhir (y no en Montmeló) las únicas tres jornadas (y no seis, como era habitual) de ensayos antes del arranque de la temporada 2021, que será el fin de semana del 28 de marzo en este mismo circuito. Lo que no cambia son los horarios: arrancarán en torno a las 8:00 hasta las 12:00 y luego de 13:00 a 17:00.

La noticia, adelantada por el tuitero @MedF1osTV, se confirmó en DAZN en plena retransmisión de la Premier League, en el encuentro entre Manchester City y West Ham.

🚨 ACABAN DE CONFIRMAR NUESTRA NOTICIA EN LA RETRANSMISIÓN DE @DAZN_ES de la #Premier 🚨



🗣️ "Un mes de marzo histórico para DAZN donde entra la F1 que empieza a finales de marzo pero emitiremos también los test de pretemporada". 👏🏼 pic.twitter.com/RiRPsVKBvy — Señor de los Medios 🕵️‍♂️ (@MedF1osTV) February 27, 2021

DAZN confirma así su apuesta con todo por la Fórmula 1, que este año tendrá un añadido extra en España por el regreso de Fernando Alonso. El asturiano, con Alpine, compartirá pista con Carlos Sainz, que llega a Ferrari.

Nira Juanco, candidata para volver a la F1

Los movimientos en la manera de ver la Fórmula 1 en España ya han comenzado. Iñaki Cano Martínez, que se encargaba de presentar los programas pre y postGP, anunció días atrás lo que ya se venía rumoreando: que habrá nuevo presentador. Aunque DAZN quiere mantener el bloque de las narraciones, que seguirán con Antonio Lobato al frente, introducirán algunos de sus nombres.

La Fórmula 1 ha sido mi 8º deporte en esta santa casa @Movistarplus y ha marcado un antes y un después en mi vida profesional. Este año seré un aficionado más del mundial desde #BasketalDía y #GNBA muy pendiente de Pedro, Antonio y compañía. Mucha suerte, amigos — Iñaki Cano Martínez (@ICano14) February 23, 2021

Hay dos candidatas para ocupar su puesto: Nira Juanco, que será además la editora del canal, o Lucía Villalón. Ambas tienen experiencia en la F1, si bien esta última se encontraba centrada en el fútbol en los últimos años.

Juanco, por su parte, ya tuvo un papel similar al de Cano en F1 Latinoamérica, pero desde este canal desapareció allí, estuvo presentando varios programas en Gol TV. Salvo decisión de última hora, será ella la sustituta del periodista especializado en NBA.