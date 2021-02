La tenista ucraniana Lesia Tsurenko, número 145 de la WTA, cumplió los pronósticos al ganar en cincuenta y dos minutos por 6-1 y 6-1 a Gabriela Ce, tenista brasileña, número 247 de la WTA, en la ronda previa de calificación del torneo WTA 500 de Doha. Con este resultado, veremos a la jugadora en la siguiente ronda del torneo WTA 500 de Doha.

En el transcurso del partido la ucraniana logró quebrar 5 veces el saque a su contrincante, consiguió un 70% en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 85% de los puntos al saque. Por lo que respecta a la brasileña, no pudo quebrar el saque a su adversaria ninguna vez, tuvo un 76% de primer servicio, no hizo ninguna doble falta y consiguió ganar el 42% de los puntos al saque.

En el torneo de Doha (WTA Doha) existe una fase previa de calificación en la que las tenistas con menor ránking tienen que conseguir los mayores puntos posibles para obtener plaza en el torneo oficial. En concreto, en esta fase de la competición se enfrentan 32 tenistas. Asimismo, tiene lugar entre los días 27 de febrero y 6 de marzo sobre pista dura al aire libre.