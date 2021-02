El At. Pulpileño recibe este domingo a las 17:30 la visita del Plus Ultra en el San Miguel durante su decimoctavo encuentro en la Tercera División.

El At. Pulpileño encara la decimoctava jornada del torneo con la ilusión de remontar su posición después de haber empatado 0-0 contra el CD Bullense en su último partido.

En el lado de los visitantes, el Plus Ultra se hizo con el triunfo frente al Olímpico De Totana durante su último encuentro de la competición (3-1), con un tanto de Carmona.

En referencia a los resultados como local, el At. Pulpileño ha conseguido unas cifras de cinco victorias y dos empates en siete partidos jugados en su estadio, por lo que se trata de un equipo muy difícil de batir cuando juega como local. En el papel de visitante, el Plus Ultra tiene un balance de seis derrotas y dos empates en ocho encuentros disputados.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el San Miguel y el balance es de tres victorias, dos derrotas y tres empates a favor del At. Pulpileño. Asimismo, los locales llevan un total de dos partidos seguidos sin perder frente a este rival en la Tercera División. La última vez que jugaron el At. Pulpileño y el Plus Ultra en este torneo fue en diciembre de 2020 y el partido acabó con un 0-4 para los locales.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Tercera División, vemos que el At. Pulpileño se sitúa por delante del equipo visitante con una ventaja de 30 puntos. El At. Pulpileño cuenta con 35 puntos en su casillero que le han permitido alcanzar el actual liderato de la competición. Por su lado, el Plus Ultra tiene cinco puntos y ocupa la undécima posición en la clasificación.