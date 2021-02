Muere a los 32 años el portero del Oporto de balonmano Alfredo Quintana tras una parada cardiorrespiratoria

El portero internacional portugués Alfredo Quintana ha fallecido este viernes a los 32 años tras no haber podido superar la parada cardiorrespiratoria que sufrió este lunes durante el entrenamiento de su equipo, el FC Oporto, ha confirmado la Federación de Balonmano de Portugal.

"Nunca imaginé que hablaría de Alfredo Quintana por este motivo. Ni siquiera tengo palabras que puedan explicar lo que siento en este momento. Solo se me ocurre pensar que la grandeza, pero también la vulnerabilidad como humanos, no tiene límites. Compartimos muchos momentos juntos y me cuesta imaginar que ya no estará con nosotros para seguir dejando huella en este nuevo camino. Se echará de menos como deportista, pero sobre todo como persona, por difundir siempre alegría, ilusión y vida. Lo siento profundamente", declaró el seleccionador luso, Paulo Pereira.

El pasado lunes, el portero cubano-portugués sufrió una parada cardiorrespiratoria durante el entrenamiento del Oporto, y fue trasladado inmediatamente al hospital. Desde su debut en 2014, Quintana fue 67 veces internacional con Portugal.

Agora temos uma missão: contar a quem não viu as histórias, as defesas, os jogos e o privilégio que foi ter 𝐀𝐥𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚 a defender a nossa baliza 🔵⚪#FCPorto#FCPortoSportspic.twitter.com/G0u35i5c5C — FC Porto (@FCPorto) February 26, 2021

Por su parte, el presidente de la Federación de Balonmano de Portugal, Miguel Laranjeiro, se mostró conmocionado. "No es justo. Dejará de estar en la cancha, pero nunca dejará de estar en la memoria de todos los que lo acompañaron. Con su espíritu alegre y extrovertido, siempre hizo una contribución esencial en cada partido en el que participaba. Su relación con el público siempre fue extraordinaria en todo momento. Nunca lo olvidaremos", manifestó.

"Recuerdo bien la conversación que tuvimos el pasado mes de agosto. En cada palabra que pronunció, demostró su amor por el balonmano, por su familia, por su hija. En cada palabra dejaba una señal de compromiso en todo lo que se involucraba. En nombre de todo el deporte, ofrezco mis más sinceras condolencias a familiares, amigos y al Futebol Clube Oporto. Hasta siempre, campeón", concluyó.

La Dirección de la Federación de Balonmano de Portugal decretó un mes de luto, hasta el próximo 31 de marzo, que afectará a actividades sociales y deportivas.