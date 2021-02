Lewis Hamilton presiona a la Fórmula 1 para que mantenga su campaña contra el racismo: "Las desigualdades persisten"

La Fórmula 1 se tomó muy en serio el movimiento 'Black Lives Matter', sobre todo porque su campeón reinante, Lewis Hamilton, presionó para ello.

Durante toda la temporada 2020 se realizó una ceremonia antes de cada Gran Premio en la que todos los pilotos mostraban su apoyo a la lucha contra el racismo y a favor de la igualdad. Algunos, encabezados por el hoy heptacampeón, se arrodillaban y otros no. Hamilton se encargó de señalar a quienes no lo hacían, como Carlos Sainz entre otros.

La efervescencia de aquel movimiento se acabó y la F1, aunque asegura que mantiene su compromiso a esta situación, ya avisó que el 'We Race As One' se irá a un segundo plano. Algo que a Hamilton, por sus últimas palabras públicas, no le ha gustado nada.

En sus redes sociales, el piloto de Mercedes ha pedido públicamente que la Fórmula 1 insista en la lucha contra el racismo porque aún existen las desigualdades en su deporte. Su activismo en pro de la desaparición racista es tal que fue una de las condiciones para renovar con la escuadra alemana, hasta el punto de que crearán una fundación conjunta.

"Las vidas negras importan. El año pasado algunos de nosotros nos arrodillamos en apoyo de la igualdad, de lo que estoy orgulloso. Mi pregunta es, ¿qué pasa ahora? Las desigualdades dentro de nuestro deporte y en el mundo persisten. El cambio todavía es necesario. Debemos seguir presionando para hacernos responsables a nosotros mismos y a los demás. Tenemos que seguir luchando por la igualdad para todos, a fin de seguir viendo un cambio verdadero y duradero en nuestro mundo. Mientras tenga aire en mis pulmones, seguiré luchando por el cambio en todo lo que haga. Trabajaré para crear caminos y oportunidades para los niños de color, dentro de las ciencias, la ingeniería y las disciplinas creativas. Sigamos presionando. ¿A qué os comprometéis?"