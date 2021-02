Palermo: "En algún momento tendré que aceptar que Maradona se fue, como acepté la muerte de mi hijo"

Este jueves se cumplieron tres meses de la muerte de Diego Armando Maradona. Uno de los grandes ídolos de la historia del fútbol mundial y, sin duda, el dios de este deporte en Argentina. Uno de los máximos admiradores del 'Pelusa' era Martín Palermo, mítico delantero que coincidió con él en los terrenos de juego.

El ahora entrenador ha querido recordar a su ídolo y amigo con una emotiva carta en 'The Players Tribune' en la que cuenta cómo se enteró del fallecimiento de Maradona y su incredulidad inicial.

"Cuando escuché la noticia, inmediatamente le mandé un mensaje a un periodista amigo que sabía que era cercano a él. “¿Es verdad?”. Me respondió: “Sí…”. Y en ese momento, uno no… no puede creerlo. O sea… uno se acuerda la cantidad de veces que Diego estuvo en situaciones parecidas, en las que estaba en el hospital y se multiplicaban rumores sobre su muerte, y entonces pensaba: “No, no puede ser, solamente es lo que están diciendo. Probablemente no sea nada”, explica.

Una vez que confirmó que la trágica noticia era cierta, asegura que sintió "mucha ansiedad", explica Palermo, quien revela que su última conversación con Maradona tuvo lugar a principios de 2020:

"Cuando me sonó el teléfono y vi quién era, honestamente me sorprendió, porque no pensé que Diego tuviera el tiempo para hacer ese tipo de llamados en ese momento", cuenta. El '10' le preguntó por la familia y le invitó a comer un asado. "Así era Diego", añade el exdelantero.

Tres meses después, Palermo continúa muy afectado por la noticia: "No sé cuándo voy a enfrentarme con la realidad. Quizás en algún momento tendré que aceptar que Diego se fue, del mismo modo en el que tuve que aceptar la muerte de mi hijo. Voy a tener que cruzar ese puente y decirme: “No está acá. No lo voy a ver nunca más”. Pero todavía no llegué a ese punto. Es demasiado doloroso, demasiado surrealista", explica.