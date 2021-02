La jugadora alemana Julia Kimmelmann y la surcoreana Sohyun Park vencieron por un marcador de 6-0 y 4-0 en un partido en el que sus oponentes, la tenista eslovaca Chantal Skamlova, número 276 de la WTA y a la tenista eslovena Nina Potocnik, número 430 de la WTA tuvieron que retirarse en los cuartos de final del torneo de Antalya. Con este resultado, la pareja consigue la plaza para las semifinales del torneo de Antalya.

Durante el partido, las vencedoras lograron quebrar 5 veces el saque a sus oponentes, mientras que la pareja perdedora, por su parte, no consiguió quebrar el saque a sus rivales. Asimismo, en el primer servicio Kimmelmann y Park tuvieron un 79% de efectividad y consiguieron el 79% de los puntos al saque, mientras que sus rivales consiguieron un 76% de efectividad y ganaron el 39% de los puntos al saque. Para concluir, en lo que se refiere a las faltas, las ganadoras no cometieron ninguna doble falta y las jugadoras de la pareja derrotada no hicieron ninguna doble falta.

En las semifinales, las ganadoras jugarán contra las jugadoras neerlandesas Lexie Stevens y Jessica Bouzas Maneiro.

Este campeonato tiene lugar en Antalya del 23 al 27 de febrero sobre tierra batida al aire libre. Durante esta competición se presentan un total de 16 parejas.