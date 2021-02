El jugador francés Adrian Mannarino, número 35 de la ATP y cabeza de serie número 1, cumplió los pronósticos al ganar en una hora y cuarenta y cuatro minutos por 6-3 y 7-5 al tenista italiano Roberto Marcora, número 191 de la ATP, en los octavos de final del torneo ATP 250 de Kallang. Con este resultado, seguiremos viendo al vencedor del partido en la siguiente fase del torneo ATP 250 de Kallang, los cuartos de final.

Marcora no pudo romper el saque a su oponente ninguna vez, mientras que el jugador francés, por su parte, lo logró en 3 ocasiones. Asimismo, Mannarino tuvo un 69% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 70% de los puntos al saque, mientras que su rival consiguió un 71% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y ganó el 58% de los puntos al saque.

Tras este encuentro, mañana viernes a partir de las 2:00 hora española tendrán lugar los cuartos de final donde se medirán Mannarino y el jugador moldavo Radu Albot, número 76 y cabeza de serie número 6.

Este campeonato tiene lugar en Kallang del 20 al 28 de febrero sobre pista dura a cubierto. En esta competición se enfrentan un total de 40 jugadores, de los cuales 28 pasan a la final entre aquellos que se clasifican directamente, los que han conseguido vencer en las rondas previas del torneo y los jugadores invitados.