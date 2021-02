Los jugadores alemanes Kai Wehnelt y Constantin Schmitz cumplieron los pronósticos al vencer en cincuenta y dos minutos por 6-1 y 6-2 al tenista marroquí Yassine Dlimi y al tunecino Mohamed Amin Oueslati en los cuartos de final del torneo de Monastir. Tras este resultado, los tenistas consiguen la plaza para las semifinales del torneo de Monastir.

En el transcurso del partido los ganadores consiguieron quebrar el saque 4 veces a sus oponentes, mientras que la pareja perdedora, por su parte, no consiguió romper el saque a sus adversarios. Asimismo, Wehnelt y Schmitz consiguieron un 64% en el primer servicio y se hicieron el 82% de los puntos al saque, mientras que sus rivales lograron un 64% de efectividad y ganaron el 49% de los puntos al saque. Por último, en el apartado de penalizaciones, los jugadores vencedores no cometieron ninguna doble falta y los jugadores eliminados no hicieron ninguna doble falta.

Tras este encuentro, tendrán lugar las semifinales en el que se medirán Wehnelt y Schmitz contra los ganadores del partido en el que se enfrentarán Riccardo Maiga y Mirko Martinez contra Anis Ghorbel y Aziz Ouakaa.

El torneo de Monastir (ITF Tunisia F8) se celebra entre los días 23 y 27 de febrero sobre pista dura exterior. Durante esta competición se presentan un total de 16 parejas.