Urszula Radwanska, polaca, número 259 de la WTA y cabeza de serie número 5, cumplió las previsiones al vencer en los octavos de final del torneo de Moscú por 6-0 y 6-1 a la jugadora ucraniana Valeriya Strakhova, número 392 de la WTA. Tras este resultado, seguiremos viendo a la ganadora del partido en los cuartos de final del torneo de Moscú.

Strakhova no pudo romper el saque a su oponente ninguna vez, mientras que la tenista polaca lo consiguió 5 veces. Asimismo, la polaca tuvo un 53% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 82% de los puntos al saque, mientras que su rival obtuvo un 69% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y consiguió ganar el 34% de los puntos al saque.

En los cuartos de final, Radwanska jugará contra la jugadora búlgara Isabella Shinikova, número 211 y cabeza de serie número 2.

El torneo tiene lugar en Moscú entre los días 22 y 28 de febrero sobre pista dura a cubierto. En el campeonato participan un total de 56 tenistas.