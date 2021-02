Laporta y Font caen en la trampa y quedan retratados al ser preguntados por tres jugadoras del Barça femenino

Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, los tres candidatos a las elecciones del FC Barcelona del próximo 7 de marzo, fueron sometido a una especie de test en TV3, tocando diversos temas sobre el club que quieren presidir. En un momento dado, los tres fueron preguntados por el equipo femenino y por los posibles fichajes que pudieran llevar a cabo para este.

La periodista preguntó a los candidatos a quien ficharían entre Asisat Oshoala, Andrea Pereira y Leila Ouahabi, tres jugadoras que ya forman parte del FC Barcelona, con la intención de saber el nivel de conocimiento de los candidatos a cerca de la plantilla femenina.

Para sorpresa de muchos, solo Freixa se dio cuenta de la trampa que le había tendido TV3. El candidato, que fue el último en ser consultado, se mostró extrañado por la pregunta y afirmó que las jugadoras ya formaban parte del equipo.

Además, cuando la entrevistadora le desveló que los otros dos candidatos no sabían de quién hablaba, Freixa soltó una carcajada y echó más leña al fuego asegurando que "para él sería una sorpresa que uno de los dos se hubiera desenvuelto bien".

Antes, Laporta fue preguntado en primer lugar y fue directo. Tras bromear con el típico "todas son buenas jugadoras", reconoció que no conocía ninguno de estos nombres.

Tampoco parecía saber de quiénes se trataba Font, que intentó salir al paso diciendo que ficharía a Megan Rapinoe, la mejor futbolista del mundo. Cuando le desvelaron que Oshoala, Pereira y Ouahabi ya juegan en el Barça le salió la jugada perfecta. "Ya, por eso", aseguró pese a que la periodista no se lo terminaba de creer. No obstante, terminó reconociendo que a Ouahabi no la conocía.