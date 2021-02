New Orleans Pelicans consiguió vencer como local frente a Detroit Pistons por 128-118 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New Orleans Pelicans lograron la victoria en casa contra Boston Celtics por 120-115, sumando un total de tres triunfos en los cinco últimos encuentros. Por su parte, los de Detroit Pistons también derrotaron fuera de casa a Orlando Magic por 93-105. Por el momento New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 14 victorias en 31 partidos disputados, mientras que Detroit Pistons se quedaría fuera de los puestos de Play-off con nueve partidos ganados de 32 jugados.

El primer cuarto tuvo varios cambios de líder en el luminoso, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo visitante y acabó con un resultado de 33-39. Después, durante el segundo cuarto recortó distancias el equipo local, que terminó con un resultado parcial de 31-30. Tras esto, los equipos acumularon un total de 64-69 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto remontaron los jugadores de New Orleans Pelicanslos locales para empatar el partido hasta que concluyó con un resultado parcial de 32-27 y un total de 96-96. Por último, en el último cuarto del encuentro los protagonistas fueron los jugadores del equipo local, llegaron a ir ganando por 13 puntos (128-115) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 32-22. Tras todo esto, el partido terminó con un resultado final de 128-118 a favor de New Orleans Pelicans.

Junto a todo esto los jugadores más destacados de New Orleans Pelicans fueron Zion Williamson y Brandon Ingram, que consiguieron 32 puntos, cinco asistencias y seis rebotes y 27 puntos, ocho asistencias y siete rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Mason Plumlee y Josh Jackson, con 21 puntos, siete asistencias y nueve rebotes y 25 puntos, tres asistencias y seis rebotes respectivamente.

Tras vencer el encuentro, el próximo choque de New Orleans Pelicans será contra Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum. Por su parte, en el próximo encuentro, Detroit Pistons se medirá con Sacramento Kings en el Little Caesars Arena.