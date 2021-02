El partido celebrado este miércoles en el As Eiroas y que enfrentó al Bergantiños y al As Pontes finalizó con un empate a cero entre ambos contendientes. El Bergantiños llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra el Polvorín a domicilio (0-1) y el otro frente al Racing C. Villalbés fuera de casa (0-2) y con una racha de tres victorias consecutivas en la competición. Por parte del equipo visitante, el As Pontes venía de vencer 3-2 en casa al Deportivo Fabril en el último partido disputado. Con este marcador, el equipo local se quedó con el liderato de la Tercera División, mientras que el As Pontes ocupó el noveno lugar al concluir el encuentro.

Durante el primer periodo no hubo goles por parte de ninguno de los jugadores de cada equipo, por lo que el resultado se mantuvo 0-0 durante los 45 primeros minutos.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en la segunda parte y por lo tanto el tiempo reglamentario finalizó con el resultado de 0-0.

El técnico del Bergantiños, José Luis Lemos Ameneiro, dio entrada al campo a Martín Lamelas, Marcos Remeseiro, Duque y Martin en sustitución de Jorge Cano, Antón, Tarí y Rodriguez, mientras que por parte del As Pontes, Manuel Losada Chollas sustituyó a Quintans, Adrián y Oscar Martinez por Alex Del Rio, Quique y Mitogo.

El árbitro mostró dos tarjetas amarillas, una de ellas al Bergantiños (Antón) y una al As Pontes (Adrián).

El Bergantiños de José Luis Lemos Ameneiro lidera el torneo con 37 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Manuel Losada Chollas se situó en noveno puesto con 14 puntos, en lugar de playoff de descenso de categoría, en posición de playoff de descenso de categoría.

En la próxima cita del calendario, ambos equipos jugarán fuera de casa. El Bergantiños se enfrentará al Deportivo Fabril mientras que el As Pontes lo hará contra el Estudiantil Vista Alegre.