Los jugadores brasileños Joao Lucas Reis Da Silva y Matheus Pucinelli de Almeida ganaron por 6-2 y 6-3 en cincuenta y seis minutos al tenista neerlandés Mick Veldheer y al tenista austriaco Sandro Kopp en los octavos de final del torneo de Antalya. Tras este resultado, seguiremos viendo a los ganadores del partido en la siguiente fase del torneo de Antalya, los cuartos de final.

Las estadísticas del partido indican que Reis Da Silva y Pucinelli de Almeida, los ganadores, lograron quebrar el saque a sus adversarios 4 veces, mientras que la pareja perdedora, por su parte, no consiguió romper el saque a sus rivales. Además, en el primer servicio Reis Da Silva y Pucinelli de Almeida tuvieron un 97% de efectividad y consiguieron el 94% de los puntos al saque, mientras que los datos de sus contrincantes son de un 84% de efectividad y 51% de puntos obtenidos al saque. Para concluir, en el apartado de penalizaciones, los jugadores clasificados no cometieron ninguna doble falta y los jugadores eliminados no hicieron ninguna doble falta.

Reis Da Silva y Pucinelli de Almeida se verán las caras en los cuartos de final del torneo con los colombianos Nicolas Mejia y Pedro Vives Marcos.

La celebración del torneo de Antalya (ITF Turkey F8) tiene lugar entre el 23 y el 27 de febrero sobre tierra batida exterior. En el campeonato participan un total de 16 parejas.