La argentina Victoria Bosio, número 446 de la WTA y cabeza de serie número 8, cumplió los pronósticos al ganar en una hora y dieciséis minutos por 6-2 y 6-0 a la tenista neerlandesa Lexie Stevens en los dieciseisavos de final del torneo de Antalya. Con este resultado, veremos a la vencedora del partido en la siguiente fase del torneo de Antalya, los octavos de final.

Los datos recogidos acerca del partido muestran que Bosio consiguió romper 5 veces el saque a su rival, tuvo un 95% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 76% de los puntos al saque. Por lo que respecta a la tenista neerlandesa, no pudo romper el saque a su adversaria ninguna vez, logró un 93% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 43% de los puntos al saque.

Durante los octavos de final Bosio jugará contra la búlgara Lia Karatancheva.

La celebración del torneo de Antalya (ITF Turkey 08A) tiene lugar entre el 21 y el 28 de febrero sobre tierra batida al aire libre. Durante esta competición se presentan un total de 88 tenistas.