La última hazaña de Leo Urban: una ascensión descalzo, sin camiseta y con rachas de viento de 50 km/h

El último reto extremo de Leo Urban le ha llevado a realizar una ascensión de 2.753 metros en el pico Casamanya, en Andorra, descalzo y sin camiseta. Durante la gesta tuvo que soportar rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, pero ni siquiera esas inclemencias le hicieron detenerse.

“En los últimos metros he tenido que tirar de cabeza y se me han congelado los pies al final, pero nada grave”, explica un Leo Urban que justifica el no haber usado calzado. “Es una forma natural y pura. Nosotros venimos al mundo sin zapatos y nuestros padres nos ponen calzado cuando aún no sabemos ni andar. Nuestro mejor calzado es ir descalzo”.

Las peligrosas hazañas de Leo Urban van desde escalar la Torre Glòries de Barcelona o la Torre Ariane de París. Sin embargo, ninguno de los retos anteriores le habían puesto tan al límite. “Sensaciones bastante desagradables al subir por esa montaña con la nieve. Los últimos metros con mucho viento y frío”.