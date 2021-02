Los jugadores indios Purav Raja y Ramkumar Ramanathen, número 132 de la ATP y, número 115 de la ATP respectivamente no tuvieron problemas para ganar en los octavos de final del torneo ATP 250 de Kallang debido a que sus oponentes, el tenista japonés Yasutaka Uchiyama y al surcoreano Soon Woo Kwon no se pudieron presentar al partido. Con este resultado, la pareja se hace con la plaza para los cuartos de final del torneo ATP 250 de Kallang.

Raja y Ramanathen jugarán en los cuartos de final del campeonato contra los belgas Sander Gille y Joran Vliegen.

En el torneo de Kallang (ATP Singapur) se enfrentan 16 parejas. Asimismo, se lleva a cabo desde el 22 al 28 de febrero sobre pista dura interior.