Nueva 'rajada' de un jugador sobre Simeone: "Me gusta la gente comunicativa, el Cholo no lo es"

Felipe ha sido el último jugador del Atlético de Madrid en hablar sobre Diego Simeone. El central, titular ante el Chelsea en el partido de octavos de la Champions League, concedió una entrevista a TNT Sports en la que comentó su momento en el equipo y su relación con el entrenador.

“Yo soy una persona que le gusta que el otro sea comunicativo. Pero el Cholo no lo es. Él es un tipo que toma una decisión y se acabó. No da muchas explicaciones. Para mí es complicado porque siempre intento saber el porqué”, explica Felipe en sus palabras para el canal televisivo argentino, centrado en el mundo del deporte. “Eso me dejó algo incómodo. Pero hoy lo entiendo. Sé cómo es”.

Felipe coincide con otras declaraciones recientes de un ex jugador del Atlético de Madrid como Filipe Luis, quien comentó en una entrevista que “Simeone no tiene corazón”. Unas palabras que, según el brasileño se sacaron de contexto y se malinterpretaron, por lo que tuvo que aclarar lo ducho a través de Twitter. “A algunos les molesta mucho que el Atleti sea líder. Tienen que crear polémica con una entrevista en que alabo al Cholo, el mejor entrenador que he tenido, y que es como un padre para mí. Qué pena”.